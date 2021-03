UE/Presidência

A presidência portuguesa da UE tem trabalhado e continuará a trabalhar na coordenação da resposta europeia à pandemia, tendo colocado o fornecimento de vacinas "no centro da agenda europeia", afirmou à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"A presidência portuguesa tem colocado o tema do fornecimento das vacinas no centro da agenda europeia", afirmou Augusto Santos Silva numa resposta por escrito à Lusa, que o questionou sobre se a presidência portuguesa iria tomar alguma iniciativa no âmbito do processo de vacinação na União Europeia.

O ministro apontou que a presidência portuguesa do Conselho da UE promoveu já o debate sobre o fornecimento de vacinas em duas reuniões por videoconferência dos líderes europeus, em duas reuniões informais de ministros da Saúde e em várias reuniões de nível técnico e diplomático.