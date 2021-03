Autárquicas

Os quatro presidentes de câmara do PS na Região Autónoma da Madeira vão recandidatar-se nas eleições autárquicas deste ano, disse hoje à Lusa o líder regional do partido, adiantando que já estão escolhidos oito dos 11 cabeças de lista.

"A prioridade é a reconquista das câmaras onde somos poder", disse Paulo Cafôfo, em entrevista à agência Lusa, referindo-se a Miguel Gouveia (independente eleito por uma coligação liderada pelo partido, no Funchal), Célia Pessegueiro (Ponta do Sol), Ricardo Franco (Machico) e Emanuel Câmara (Porto Moniz).

Em articulação com as concelhias, que já sufragaram as candidaturas, "mesmo em tempo de pandemia", estão escolhidos também Sofia Canha (Calheta), Olga Fernandes (Ribeira Brava), Helena Freitas (São Vicente) e Miguel Brito (Porto Santo), adiantou ainda.