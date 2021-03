Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição convocou hoje 24 jogadores para a deslocação ao Algarve, onde no sábado os 'dragões' visitam o Portimonense, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Carraça, Romário Baró e Felipe Anderson ficaram de fora da comitiva 'azul e branca' que viajou hoje para o sul do país, tal como Iván Marcano e Mbaye, que recuperam de lesão e integram o boletim clínico divulgado pelos campeões nacionais.

O FC Porto defronta o Portimonense no sábado, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, numa partida que será dirigida pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol (AF) do Porto.