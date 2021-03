Actualidade

A TAP já procedeu "às transferências necessárias ao pagamento dos salários" na SpDH/Groundforce, depois do princípio de acordo anunciado esta quinta-feira entre as duas empresas, disse hoje a transportadora, em comunicado.

"No seguimento do princípio de acordo anunciado ontem [quinta-feira] ao abrigo do qual a TAP S.A. procederia à aquisição dos equipamentos de 'handling' de propriedade da SpDH, por um montante então anunciado, montante esse necessário e suficiente para que a SpDH pudesse cumprir com o dever de pagamento dos salários dos trabalhadores, correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2021" assim como "dos impostos correspondentes a este último mês", a TAP informou que "após ter recebido assinados os contratos relativos à aquisição dos equipamentos acima mencionados, procedeu hoje às transferências necessárias ao pagamento dos salários em causa", refere o comunicado.

A empresa garantiu ainda que "processará no dia próprio os pagamentos devidos aos trabalhadores da SpDH e relativos aos salários de março de 2021".