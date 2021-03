Actualidade

O treinador Paulo Sérgio disse hoje que espera que o Portimonense seja "corajoso e capaz de colocar em campo" as suas capacidades no confronto com o FC Porto, no sábado, na 24.ª jornada da I Liga portuguesa e futebol.

"Temos de ser uma equipa concentrada, corajosa nos momentos sem bola e impor o que são as nossas capacidades para competirmos pelos pontos", disse o treinador dos algarvios, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida com os campeões nacionais em título, o treinador disse que espera um jogo "muito difícil, mas a obrigação do Portimonense é ir para disputar o jogo".