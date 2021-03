Actualidade

O acordo entre Groundforce com a TAP foi hoje fechado com três votos a favor, a abstenção do presidente do Conselho de Administração, Alfredo Casimiro, e um voto contra, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

O Conselho de Administração da Groundforce deu hoje 'luz verde' ao acordo com a TAP, que prevê a compra dos equipamentos da empresa de 'handling' e desbloqueia assim o pagamento de salários e despesas no curto prazo.

Segundo adiantou à Lusa a mesma fonte, os dois administradores da Groundforce nomeados pela TAP, acionista minoritário (49,9%), aprovaram o acordo, a que se juntou o presidente executivo da empresa de 'handling', Paulo Neto Leite, que já tinha manifestado na véspera a sua intenção de validar o acordo proposto pela TAP.