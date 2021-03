Actualidade

A agência de 'rating' Moody's não se pronunciou hoje sobre a dívida pública portuguesa, mantendo-a com a classificação de Baa3, um nível acima do 'lixo', com perspetiva positiva, foi hoje conhecido.

De acordo com uma nota publicada no 'site' da agência de notação financeira norte-americana, Portugal figura nos "'ratings' que não foram atualizados" hoje.

A Moody's segue assim a tendência da Standard and Poor's (S&P), que há uma semana também não se tinha pronunciado acerca da notação da dívida pública nacional.