Actualidade

O presidente executivo da Groundforce, que votou favoravelmente o acordo com a TAP, defendeu hoje que a solução alcançada permite à gestão focar-se "na conclusão do processo que visa dotar a empresa dos fundos necessários para o futuro".

Numa carta dirigida aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, Paulo Neto Leite começa por dizer que a empresa atravessa "uma fase nunca vivida, nunca sequer imaginada", admitindo que viveu "dos mais intensos e perturbadores momentos, nestes últimos dias".

"Entendo bem o que é ter salários em atraso, e entendi nas expressões de todos a apreensão por não saber o que esperar do futuro. Imaginarmos de repente um futuro incerto, quando sempre tivemos a certeza de um futuro que decorria do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso empenho e da nossa garra, foi muito duro para todos nós", declarou o presidente executivo (CEO) da empresa de 'handling' (assistência nos aeroportos).