Covid-19/Um ano

Nazário Mário, 60 anos, está internado no centro de isolamento do maior hospital moçambicano com um quadro clínico grave e várias patologias, numa luta pela vida face a uma doença que está longe de ser "uma mera gripezinha".

Nazário contraiu o novo coronavírus e a covid-19 colocou-o na ala criada no Hospital Central de Maputo (HCM), a mais concorrida por entre os centros de isolamento criados no país.

Após o aparecimento do primeiro caso em Moçambique, a 22 de março de 2020, a covid-19 deixou de ser uma ameaça desconhecida para ser encarada como uma ameaça séria, com rosto.