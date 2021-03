Autárquicas

O empresário João Rodrigues dos Santos, irmão do apresentador do Telejornal da RTP1 e autor de romances populares José, vai ser candidato autárquico do Chega em Cascais por troca com o vice-presidente do partido Diogo Pacheco de Amorim.

Segundo fontes locais e nacionais do partido da extrema-direita parlamentar, a decisão de alterar o nome do cabeça-de-lista cascalense "partiu da própria concelhia", mas "houve perfeita articulação com a distrital de Lisboa, o novo candidato e Pacheco de Amorim, "que vai ser o n.º1 para a Assembleia Municipal".

Rodrigues dos Santos, nasceu em Tete (Moçambique) há 51 anos e retornou com a família para Portugal na década de 1970, viveu também em Macau antes de se estabelecer, ainda adolescente, no concelho de Cascais.