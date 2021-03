Covid-19/Um ano

Os partidos temem que se agrave a situação social do país até final do ano, com o fim das moratórias dos bancos ou um aumento de insolvências, mas admitem que o pior ainda poderá ser evitado.

O grau de preocupação com o agravamento da situação até final do ano, a ponto de causar uma "explosão social", é diferente conforme os partidos, à esquerda e à direita, mas todos colocam o cenário de um outono ou inverno com mais problemas.