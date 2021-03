Actualidade

O analista principal que segue a economia de Angola na agência de 'rating' Moody's considerou à Lusa que o país é o mais reformista em África e que o esforço de ajustamento orçamental é "louvável".

"Entre a maioria dos países africanos, Angola é provavelmente o país que fez mais reformas estruturais nos últimos cinco anos", disse Aurelien Mali em entrevista à Lusa por videoconferência a partir do Dubai, apontando a consolidação orçamental, a nova lei do orçamento, a introdução do IVA e o ajustamento das finanças públicas como exemplos.