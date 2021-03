Vistos 'gold'

O investimento chinês captado por via dos vistos 'gold' caiu 28% no ano passado, face a 2019, para 158 milhões de euros, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

No âmbito do programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI), foram concedidos no ano passado 296 vistos a cidadãos oriundos da China, totalizando 158 milhões de euros, em plena pandemia de covid-19, o que representa uma quebra homóloga de 28%.

O montante investido pela China em 2020 é praticamente o mesmo valor investido pelo Brasil um ano antes.