Actualidade

O empresário e realizador Nelson Ponta-Garça publicou o livro "Portuguese in California: The History of Generations" com base em mais de 300 entrevistas que documentam a história e o legado da comunidade portuguesa na Califórnia.

Partindo do seu documentário "Portuguese in California", realizado em 2013, Ponta-Garça escreveu um livro que regista histórias de vida inéditas no estado com a maior comunidade de origem portuguesa nos Estados Unidos.

"A comunidade portuguesa deu um contributo incrível à Califórnia, começando com [João] Rodrigues Cabrilho em San Diego até ao João Rocha em Los Angeles", disse à Lusa o autor. "É uma comunidade que deu uma contribuição muito maior do que aquela que hoje em dia lhe é reconhecida".