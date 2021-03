Actualidade

Um terramoto de magnitude 7,2 na escala de Ritcher sacudiu hoje o nordeste do Japão, fez tremer edifícios na capital, Tóquio, e levou as autoridades a declarar um alerta de tsunami na região de Miyagi.

O terramoto aconteceu às 18:09, hora local, (09:09 GMT mesma hora em Lisboa), com epicentro no mar frente à costa de Miyagi, a cerca de 60 quilómetros de profundidade no Oceano pacífico, segundo informação da Agência Meteorológica do Japão.

Este organismo também alertou para o risco de que se produza um tsunami de um metro de altura na mesma região do nordeste do Japão.