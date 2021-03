Actualidade

O antigo chefe da diplomacia angolana Manuel Augusto vai liderar a missão de observação eleitoral da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) às presidenciais na República do Congo, este domingo, anunciou hoje o Governo de Angola.

"Angola chefia a missão de observação eleitoral para as eleições na República do Congo na sua qualidade de Presidente em Exercício da CIRGL", segundo um comunicado divulgado hoje pelo Ministério das Relações Exteriores (Mirex).

A cerimónia de lançamento oficial da missão de observação eleitoral e apresentação do seu chefe, embaixador Manuel Augusto, decorreu hoje na capital da República do Congo, Brazzaville, com a participação do ministro das Relações Exteriores angolano, Téte António, de acordo com a mesma nota.