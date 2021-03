Actualidade

O guarda-redes José Sá, do Olympiacos, rendeu Rui Patrício, do Wolverhampton, nos convocados de Portugal para os primeiros três jogos do grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota publicada na sua página oficial, a FPF dá conta de que "Rui Patrício foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF. O jogador não recuperou de forma satisfatória do traumatismo sofrido ao serviço do Wolverhampton e prosseguirá o seu processo de recuperação em Inglaterra".

A seleção lusa, que se concentra na segunda-feira, estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 em 24 de março, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, em Itália, por culpa da pandemia da covid-19.