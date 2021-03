Autárquicas

O presidente do CDS-PP salientou hoje que a direção do partido tem a "última palavra" na escolha dos candidatos a Lisboa, que integrarão a coligação PSD/CDS liderada por Carlos Moedas, e negou mal-estar com a concelhia.

"Não confirmo mal-estar rigorosamente nenhum porque nunca o senti", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos, que falava aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa.

No final da sua intervenção no arranque do Conselho Nacional de hoje, que foi aberta à comunicação social, o presidente do CDS foi questionado sobre a notícia do jornal 'online' Observador que dá conta de que a concelhia de Lisboa aprovou João Gonçalves Pereira como candidato à Câmara Municipal de Lisboa, além de Diogo Moura e Nuno Rocha Correia, mas a direção não quer que o atual vereador integre a coligação.