Eutanásia

O presidente do CDS-PP apelou hoje ao Presidente da República para que "use todos os instrumentos ao seu dispor para travar a eutanásia" e que utilize a sua influência para a promoção de um referendo.

"Eu quero fazer um apelo ao nosso Presidente da República muito firme, veemente, no qual julgo representar uma larga maioria dos portugueses que o elegeram e que se representam numa ideia humanista pela vida e de uma direita social que se reconhece nos valores da doutrina social da igreja. Esse apelo que eu faço ao nosso Presidente da República é que use todos os instrumentos ao seu dispor para travar a eutanásia", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder centrista fez este pedido a Marcelo Rebelo de Sousa na sua intervenção no arranque do Conselho Nacional de hoje, a partir da sede do CDS-PP, em Lisboa, e que foi aberta à comunicação social.