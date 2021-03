Autárquicas

O CDS-PP defendeu hoje que as autárquicas deveriam realizar-se em dois dias consecutivos e não em dois fins de semana seguidos, como sugeriu o ministro da Administração Interna, mas admitiu que a decisão seja tomada no Verão.

"Preferiria claramente que o ato eleitoral pudesse decorrer em dois dias consecutivos em vez de dois fins de semana porque creio que o dia de reflexão já não tem utilidade para a grande maioria dos portugueses, chegam àquele dia já têm a sua decisão tomada", afirmou aos jornalistas o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, à margem de uma reunião do conselho nacional do partido, em Lisboa.