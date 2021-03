Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, admitiu hoje a possibilidade de voltar a usar uma tática com três defesas-centrais no encontro frente ao Sporting de Braga, no domingo, da I Liga portuguesa de futebol.

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se o regresso de Vertonghen ao lote de jogadores disponíveis abria essa possibilidade, o técnico lembrou que já recorreu a esse esquema, pelo menos, quatro vezes nesta época e admitiu que pode voltar a fazê-lo.

"É uma possibilidade que se pode colocar. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira [vez]. Este ano já jogámos quatro jogos assim, com uma 'camuflada'. Se jogar o Vertonghen, o Otamendi e o Lucas [Veríssimo] é fácil perceber que são três defesas no corredor central, mas este ano já jogámos assim e desses três só jogaram dois", admitiu o técnico.