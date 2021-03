Actualidade

A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, vai candidatar-se à liderança do partido, no congresso de junho, e vai apresentar uma lista da qual também fará parte a deputada Bebiana Cunha, adiantou a própria à Lusa.

"Acabei por aceitar o desafio que muitos filiados e muitos apoiantes também externos do partido me colocaram de me candidatar à liderança, neste caso, a porta-voz do partido", disse Inês Sousa Real à agência Lusa.

A candidata à liderança considerou que esta é uma "oportunidade também de viragem para uma liderança no feminino" para um partido "que é feminista, é um partido que é formado na sua maioria por mulheres, mas que nunca teve até hoje uma porta-voz mulher".