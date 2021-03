Actualidade

O treinador Carlos Carvalhal disse hoje que o Sporting de Braga vai jogar "'olhos nos olhos'" para tentar vencer na receção ao Benfica, no domingo, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

"Queremos continuar no mesmo tom, a impor o nosso jogo, sabendo que o adversário também vai querer fazer o mesmo. Vai ser uma luta de forças grande, porque o adversário é valoroso, mas [vamos a jogo] 'olhos nos olhos', com 100 por cento de ambição e um respeito enorme pelo Benfica, pelos seus jogadores, treinador e instituição, que é muito grande", afirmou na antevisão da partida à televisão do clube.

Esta época, os 'arsenalistas' já venceram por duas vezes as 'águias', na primeira volta do campeonato, na Luz (3-2), e na meia-final da Taça da Liga, disputada em Leiria (2-1), mas o técnico frisou que, "no futebol, o passado vale zero, é para os museus".