O tribunal Federal de Genebra aceitou o recurso do empresário luso-angolano Carlos São Vicente mas apesar de ter anulado o acórdão, manteve o arresto dos bens enquanto o processo é analisado no Tribunal de Justiça suíço.

De acordo com a decisão do tribunal, datada de 10 de março e a que a Lusa teve hoje acesso, "o recurso é admitido, a sentença contestada é anulada e o processo é remetido à Câmara de Recurso Criminal do Tribunal de Justiça da República e do Cantão de Genebra".

Em causa está o recurso que os advogados do empresário apresentaram relativamente ao acórdão de novembro, que determinava a retenção dos bens do empresário no âmbito do processo de branqueamento de capitais que está a ser investigado na Suíça e em Angola, que incide sobre as relações entre a seguradora AAA, de que o empresário é o único acionista, e a Sonangol.