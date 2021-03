Covid-19

O secretário-geral do PS advertiu hoje que o futuro em termos de desconfinamento depende da forma como os cidadãos gerirem as próximas semanas e que esta não á altura para "facilitismos" em relação à covid-19.

Este aviso foi transmitido por António Costa logo na abertura do seu discurso de cerca de 20 minutos proferido no início da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorre em Lisboa.

O líder socialista e primeiro-ministro começou por sustentar que, "felizmente, o país vive um momento de maior tranquilidade" em matéria de incidência da covid-19, "depois de um período difícil e dramático com a terceira onda da pandemia".