Actualidade

O técnico Jorge Jesus chamou 22 jogadores para a deslocação de domingo do Benfica ao terreno do Sporting de Braga, no jogo 'grande' da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, revelou hoje o clube lisboeta.

Em relação com a última convocatória para o campeonato, Jesus fez 'cair' o avançado Gonçalo Ramos, enquanto Svilar e Samaris continuam ausentes, igualmente por opção do técnico 'encarnados'.

André Almeida, a recuperar de grave lesão, é também baixa certa para o encontro no Minho.