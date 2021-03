Actualidade

Um desenho do século XVII do escultor italiano Le Bernin foi hoje vendido em leilão por 1,9 milhões de euros, em França, destronando o anterior recorde mundial de desenhos deste artista, anunciou a leiloeira Actéon.

No leilão, realizado em Compiègne, no norte da França, a obra a sanguínea - feita com giz vermelho - entre 1630 e 1640, foi a leilão com uma estimativa entre os 30.000 e os 50.000 euros, e acabou por atingir 1,3 milhões de euros, sendo vendida por um preço total de 1.937.500 euros, com impostos.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), conhecido por Le Bernin, celebrizou-se, entre outras obras, pelas estátuas da fonte da Praça Navone, no centro de Roma, em Itália.