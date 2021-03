Autárquicas

O líder do Chega recusou hoje definir uma meta, de ser o terceiro ou quarto partido nas autárquicas deste ano, mas disse ser legítimo querer ficar logo atrás do PS e do PSD, em terceiro.

No final de uma convenção autárquica com dirigentes do sul do país, em Loures, concelho de Lisboa, onde foi vereador pelo PSD, André Ventura assumiu que o partido quer concorrer a todas as autarquias ou à "esmagadora maioria" delas nas eleições previstas para setembro ou outubro e falou sobre objetivos eleitorais.