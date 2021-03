Autárquicas

O secretário-geral do PS, António Costa, manifestou-se hoje contra a ideia de as eleições autárquicas se realizarem em dois fins de semana por causa da covid-19, considerando que essa possibilidade não faz sentido.

Esta posição de António Costa, segundo fontes socialistas, foi transmitida na segunda intervenção que proferiu na reunião da Comissão Nacional do PS, em que a questão das eleições autárquicas foi um dos temas centrais.

O líder socialista defendeu que os dois atos eleitorais já realizados em situação de pandemia no país, as eleições regionais dos Açores e as presidenciais, decorreram com plenas condições de segurança.