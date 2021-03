Covid-19

O Brasil registou 79.069 novos casos de covid-19 e mais 2.438 mortes associadas à doença nas últimas 24 horas, naquele que foi o quinto dia seguido acima dos 2.400 mortos diários, informou o Governo brasileiro.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil regista assim 292.752 mortes relacionadas com a covid-19 desde o início da pandemia, permanecendo com um dos países mais atingidos pela doença à escala global.

As autoridades brasileiras também registaram 79.069 novos casos nas últimas 24 horas, somando um total de 11.950.459 infetados no país de 212 milhões de habitantes.