Actualidade

As tropas filipinas capturaram um comandante de um grupo separatista islâmico culpado de anos de sequestros com resgate e salvaram o último dos seus quatro prisioneiros indonésios.

Amajan Sahidjuan, comandante do grupo rebelde Abu Sayyaf, foi capturado numa batalha armada no sábado à noite na ilha de Kalupag, na província mais meridional do Tawi Tawi. Dois outros militantes conseguiram fugir e arrastaram o último de quatro reféns indonésios, mas as tropas finalmente resgataram-no hoje, disse o comandante militar regional, o Tenente-General Corleto Vinluan Jr.

Na quinta-feira à noite, três homens indonésios foram resgatados pela polícia.