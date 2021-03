Covid-19

O Governo timorense iniciou hoje uma campanha de distribuição de apoio alimentar essencial a alunos do ensino superior carenciados e que, devido à cerca sanitária, não estão a poder sair da capital timorense.

A iniciativa, que está a ser liderada pelo Ministério da Solidariedade Social e Inclusão com o apoio do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC), abrangerá o que se estimam possam ser 8.000 alunos de várias instituições do ensino superior.

Numa primeira fase está a ser distribuído arroz a um grupo já registado de quase 5.600 alunos de cerca de 15 instituições, mas que, segundo disse à Lusa fonte do MESCC "deverá chegar perto dos 8.000".