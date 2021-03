Actualidade

A associação ambientalista ZERO lança na segunda-feira, Dia Mundial da Água, a campanha 'online' "Água da Torneira. A bebida preferida" para incentivar as pessoas, entidades e empresas a consumir água da torneira em substituição da água engarrafada.

Através da página de internet https://aguadatorneira.pt, os cidadãos e entidades públicas e privadas, bem como as entidades gestoras, podem aderir a esta campanha, demonstrando responsabilidade nos seus próprios comportamentos e incentivando os seus círculos de familiares, amigos, clientes e fornecedores a adotarem uma prática mais responsável do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade, explicou a Zero, em comunicado.

O 'site' inclui informação sobre a água da torneira, a sua produção e qualidade, desconstruindo mitos que têm colocado em causa a segurança do seu consumo, ressalvou.