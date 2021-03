Covid-19

O Governo timorense preparou um pacote urgente de seis medidas, no valor de cerca de 200 milhões de dólares (167,4 milhões euros), para responder aos atuais impactos económicos, sociais e humanitários da pandemia, segundo fontes do Governo.

As medidas, incluem a renovação do apoio às empresas dado no ano passado, no início da pandemia, com o valor a representar uma percentagem dos salários dos trabalhadores, uma percentagem do gasto em eletricidade e uma percentagem do gasto em rendas.

Esta medida, com uma duração prevista inicial de três meses, incluirá ainda apoio a trabalhadores informais, como condutores de transportes públicos, entre outros, explicaram as fontes do Governo.