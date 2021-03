Israel/Eleições

Os israelitas escolhem na terça-feira os seus deputados, pela quarta vez em menos de dois anos, e mais uma vez as sondagens não preveem resultados indicando um caminho claro para uma maioria que traga estabilidade ao país.

A campanha, condicionada pela pandemia de covid-19, foi feita sobretudo por videoconferência e nas redes sociais e dominada pela intensa campanha de vacinação contra o novo coronavírus, bem como pela competição entre os grupos pró e anti Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro cessante.

Vários analistas concordam que a mais longa crise política em Israel, ajudada pelo julgamento em curso de Netanyahu por corrupção, tem esbatido as diferenças ideológicas e acentuado o aspeto de referendo do escrutínio em relação ao chefe do Governo mais perene do Estado hebreu.