Covid-19/Um ano

O Lar Nossa Senhora das Dores, Vila Real, chamou a atenção para o impacto da covid-19 nestas instituições e, um ano depois, a segurança é a regra, o rastreamento é mensal e as visitas fazem-se através de um vidro.

O surto de novo coronavírus detetado em 22 de março de 2020 naquela instituição particular de solidariedade social (IPSS) atingiu cerca de 100 pessoas, entre idosos (72) e funcionários.

No lar, localizado no centro da cidade de Vila Real, prefere-se falar do presente e do futuro, e dos "cuidados rigorosos" que são cumpridos para manter a segurança dos utentes e de quem lá trabalha.