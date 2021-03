Covid-19

O aumento dos preços dos bens essenciais durante o primeiro ano da pandemia de covid-19 só começou a abrandar em dezembro do ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a taxa de variação homóloga (comparação com o mesmo período do ano anterior) do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE, entre abril e novembro de 2020, os preços dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas foram aumentando mais de 2% face aos respetivos meses do ano anterior.

Se em março de 2020, mês em que os efeitos do confinamento se fizeram sentir em cerca de metade do tempo, os preços dos bens essenciais subiram 1,22%, a partir de abril a subida foi superior.