Actualidade

O presidente da Câmara de Coimbra elogiou hoje o comportamento do Hospital dos Covões na resposta à pandemia provocada pela covid-19 e reiterou a sua aposta para que ali seja instalada a nova maternidade prometida para a cidade e para a região.

"O Hospital dos Covões merece umas quantas referências especiais. Não é por acaso que foi escolhido, na hora de aperto máximo, quando por todo o lado se montavam tendas e hospitais de campanha e soluções provisórias. Percebeu-se que, afinal, o Hospital dos Covões tem préstimo. E foi um dos centros operacionais estratégicos para se controlar a codiv-19 e acompanhar os doentes. A evidência que todo o potencial está lá é enorme", elogiou Manuel Machado, em declarações à agência Lusa.

O presidente do município lembrou ser necessária uma maternidade "com capacidade de resposta", garantiu que a localização adequada é mesmo na cerca do Covões e explicou que, pela responsabilidade que tem, no ordenamento do território e no desenvolvimento equilibrado da cidade [a zona em questão é na margem esquerdo do rio Mondego], só pode defender esta ideia.