Covid-19

A incidência acumulada de covid-19 na Alemanha nos últimos sete dias ultrapassou os 100 pela primeira vez em quase dois meses e situa-se hoje nos 103,9 novos casos por cada 100.000 habitantes, indicam os dados oficiais.

Nos últimos dias, a incidência tem estado a subir de forma significativa: 86,2 na quarta-feira, 90 (quinta), 95,6 (sexta) e 99,9 (sábado), face aos 79 casos por cada 100.000 habitantes no domingo passado e aos 65 de há duas semanas.

O pico da incidência foi registado a 22 de dezembro do ano passado - com 197,6 - e a 28 de janeiro deste ano voltou a cair para menos de 100 pela primeira vez em três meses, com uma tendência de baixa, que acabaria revertida a partir de meados de fevereiro.