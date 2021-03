Covid-19

A secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) disse hoje que os ministros africanos das Finanças vão defender o acesso aos mercados financeiros e a aposta na economia 'verde' para recuperar da pandemia.

Em declarações à Lusa à margem da 53ª Conferência dos Ministros das Finanças, Economia e Desenvolvimento, Vera Songwe disse que "desta reunião deverá sair um apelo dos ministros africanos para uma resposta adequada da comunidade internacional à crise e um acordo no plano de recuperação", que estará focado na economia 'verde' e acrescentou que "a conversação está muito centrada em como construir melhor doravante, como sair da crise"

Antecipando as conclusões da reunião que termina na terça-feira, Vera Songwe afirmou: "Primeiro, como garantir a resposta de que precisamos, estendendo a Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) até final do ano, emitindo Direitos Especiais de Saque [do Fundo Monetário Internacional] e emprestando-os" aos países mais vulneráveis.