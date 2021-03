Covid-19

A chanceler alemã, Angela Merkel pretende prolongar em abril as restrições anti-covid-19 atualmente em vigor na Alemanha devido à terceira vaga da pandemia, de acordo com um documento governamental obtido hoje pela AFP.

Devido à "dinâmica atual de infeção acelerada com as variantes covid-19", espera-se que o país "prolongue" todas as atuais restrições de viagem até uma data ainda por determinar em abril, diz o documento, que será utilizado na segunda-feira como base para uma reunião planeada sobre o assunto entre a chanceler e as regiões alemãs.

Até ao momento, as restrições foram programadas para vigorar até ao final de março.