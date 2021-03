Actualidade

O Sporting revalidou hoje o título coletivo de corta-mato longo nos Campeonatos de Portugal, disputados na Amora, onde o atleta Rui Pinto, do 4 Run, conquistou o seu terceiro título individual.

Rui Pinto percorreu os 10 quilómetros do circuito do Parque do Serrado em 31.14 minutos, menos cinco segundos que o corredor do Sporting, Rui Teixeira (31.19), que defendia os títulos de campão nacional conquistados nas duas últimas edições dos Campeonatos de Portugal, em 2018 e 2019.

O atleta do Vitória de Setúbal, João Pereira (31.21), surpreendeu ao conquistar o último lugar do pódio, superando Luís Saraiva (31.24), do Sporting de Braga, e Fernando Serrão (31.27), do Sporting.