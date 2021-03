Actualidade

O Papa Francisco denunciou hoje que as máfias, que estão em todos os cantos do mundo, estão a explorar a pandemia e estão a enriquecer com a corrupção.

Francisco recordou hoje que se celebra, em Itália, o Dia da Memória das Vítimas Inocentes das máfias, no final da oração do Angelus, que celebrou novamente na biblioteca e sem que fosse visto na Praça de São Pedro, devido às medidas restritivas da pandemia, previstas no Vaticano.

O Papa definiu-as como "estruturas de pecado" e "contrárias ao Evangelho de Cristo" e destacou que "confundem a fé com a idolatria", referindo-se ao culto católico que exibem algumas famílias mafiosas.