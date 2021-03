Actualidade

O Programa Escola Segura da Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 3.324 ocorrências no ano letivo 2019/20, 2.093 de âmbito criminal e 1.231 de natureza não criminal, lê-se no relatório anual da instituição, hoje divulgado.

No documento, a PSP refere que, por tipo de crime e no âmbito das 2.039 ocorrências criminais, foram registadas 901 ofensas corporais (menos 250 do que no ano letivo anterior), 589 injúrias ou ameaças (menos 132), 349 crimes de furtos (menos 164), 115 ações de vandalismo, 78 casos de roubo, 64 ofensas sexuais, 51 crimes de posse de arma e 27 de tráfico de estupefacientes, havendo ainda 215 classificadas como "outro tipo".

Segundo o relatório, em comparação com o ano letivo anterior, verificou-se um "decréscimo generalizado" das ocorrências criminais no âmbito do Programa Escola Segura (PES).