Angola/Cafunfo

Dois polícias, incluindo um inspetor-chefe, envolvidos nos incidentes de 30 de janeiro em Cafunfo, foram demitidos devido a "infrações disciplinares graves", nomeadamente ofensas corporais e profanação de cadáver, segundo um despacho do Comandante-Geral da Polícia Nacional angolana.

Segundo a nota a que a Lusa teve acesso, assinada por Paulo Almeida, o inspetor-chefe Eduardo Tomé e o agente Jonilto Txijica incorreram em "atos de ofensas corporais contra detidos e profanação de cadáver, quando da invasão da esquadra policial de Cafunfo", a 30 de janeiro.

Nesse dia, segundo a polícia cerca de 300 elementos do Movimento do Protetorado Português da Lunda Norte tentaram invadir a esquadra, tendo sido mortas seis pessoas nos confrontos com as autoridades, que tentavam defender-se.