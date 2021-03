Actualidade

O Partido Ecologista "Os Verdes" é, há anos, contra os "vistos gold" em Portugal e decidiu apresentar um projeto de lei nesse sentido na Assembleia da República, foi hoje anunciado.

O regime dos "vistos gold", criado em 2012, tem sido criticado em especial pelos partidos de esquerda, como o PEV, o PCP e o Bloco de Esquerda (BE) que já em 2019 tinham aplaudido a recomendação da comissão especial do Parlamento Europeu para os Estados-membros acabarem com este regime de trocar uma autorização de residência por um investimento no país.

No seu projeto, os Verdes assinalam o que consideram ser o "falhanço na criação de emprego" dos "vistos gold", que, "ao longo destes anos, têm estado associados a práticas ilícitas, como a corrupção, o peculato, o branqueamento de capitais, o tráfico de influências, entre outras".