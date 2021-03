Covid-19

O Paços de Ferreira prometeu punir os profissionais que assumam comportamentos desviantes, aguardando a notificação oficial sobre o alegado envolvimento de futebolistas da equipa da I Liga numa festa ilegal, em Esposende, na madrugada de hoje.

"Não temos conhecimento formal do que terá acontecido, mas, a confirmar-se, o Paços de Ferreira irá tomar as medidas previstas no regulamento interno, não se opondo às decisões judiciais que venham daí a decorrer, porque condenamos e não toleramos este tipo de comportamentos", defendeu o presidente do Paços, Paulo Meneses, citado por uma fonte do clube.

A mesma fonte adiantou que o clube deverá tomar uma posição formal, em comunicado, nas próximas horas, assim que for notificada da situação, relatada hoje pelo Correio da Manhã.