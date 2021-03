Actualidade

O Farense venceu hoje em casa do Boavista por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, em que um golo de Licá permitiu aos algarvios abandonarem a zona de despromoção.

O golo de Licá, anotado aos 25 minutos, e já depois de Ryan Gauld ter desperdiçado um penálti, permitiu aos algarvios arrecadarem os três pontos e atirarem o Boavista para o penúltimo lugar.

Com esta vitória, o Farense subiu ao 15.º lugar, com 22 pontos, um acima do primeiro lugar abaixo da linha de despromoção, enquanto os 'axadrezados' cairam para a penúltima posição, com 21 pontos, os mesmos do Nacional, antepenúltimo, e do Marítimo, último.