Actualidade

O avançado Oscar Estupiñán, do Vitória de Guimarães, foi hoje operado após ter fraturado o nariz no sábado, na derrota frente ao Sporting (1-0), para a I Liga portuguesa de futebol, anunciaram os vimaranenses no sítio oficial.

"O Vitória informa que o atleta Óscar Estupiñán fraturou a pirâmide nasal no jogo deste sábado contra o Sporting CP. O avançado colombiano foi submetido a intervenção cirúrgica para debelar a lesão na manhã deste domingo [hoje], encontrando-se já em recuperação", lê-se na nota publicada no sítio oficial.

O clube de Guimarães informou ainda que o ponta de lança de 24 anos, melhor marcador da equipa no campeonato, com sete golos, vai usar "uma máscara de proteção", podendo assim "manter-se em atividade".