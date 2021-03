Actualidade

A lira turca caiu hoje mais de 17% em relação ao dólar norte-americano no mercado cambial, na sequência do afastamento do chefe do banco central turco Naci Agbal.

Esta manhã, a moeda turca cotava-se a 8,47 liras contra o dólar nos mercados cambiais asiáticos, depois de no final da semana se ter cotado a 7,22 liras contra o dólar.

Em funções há cinco meses, Agbal foi demitido na sexta-feira, por decreto emitido pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.